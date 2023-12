Außergewöhnlich viele Spenden am Besuchstag Unterstützung für die Homburger Tafel

Viel Trubel herrschte bereits, als Bürgermeister Michael Forster in der Woche vor Weihnachten dienstags um 10 Uhr an der Homburger Tafel ankam, teilt die Stadtverwaltung in Homburg mit. Es war Ausgabetag in der Homburger Einrichtung, zu der bekanntlich auch die Filiale in St. Ingbert gehört. Das heißt: 40 Helferinnen und Helfer waren dabei, für den Start um 11 Uhr sämtliche Lebensmittel und sonstige Artikel herzurichten.