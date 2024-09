Von niedrigen Temperaturen und vom Abschied nehmen Der Herbst ist da und sorgt für Kälte

Der Urlaub ist vorbei, es lebe der Urlaub. Man könnte auch sagen: Der Sommerurlaub ist endgültig vorbei, in vier Wochen kommen die Herbstferien. Vorbei ist der Urlaub zwar nicht für diejenigen, die gerade weggefahren sind, aber auch sie schlagen sich derzeit mit Gewitter am Mittelmeer, einer verregneten Ostseeküste oder gar Wolkenbrüchen in den Alpen herum.