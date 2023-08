Fußball-Saarlandliga Dahl lupft die Lila-Weißen ins Glück

Die Kirmes war gerettet. Der Fußball-Saarlandligist FSV Jägersburg hat sein „Kerwespiel“ am Sonntag zu Hause gegen den TuS Herrensohr mit 3:1 (2:0) gewonnen – und damit seine Ambitionen untermauert, die direkte Rückkehr in die Oberliga zu schaffen. Die Jägersburger führen die Tabelle nach sechs Spieltagen unbesiegt mit 16 Punkten an. Ärgster Verfolger sind die SF Köllerbach mit 15 Zählern.