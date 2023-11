Ein historisches Gesicht für Homburg Deutsche Demokratie aus Homburg

Homburg · So richtig bekannt ist bei bei vielen Bürgern nicht, dass in Homburg mit Siebenpfeiffer und Wirth eine Wiege der deutschen Demokratie stand. Um die Leistungen Georg Wirths zu würdigen, will die Stadt Homburg mehr tun und sein Andenken in den Mittelpunkt stellen.

23.11.2023 , 18:00 Uhr

Karina Kloos, Bürgermeister Michael Forster und Michael Emser (von links) stehen am Freiheitsbrunnen mit einem Porträt Wirths. Foto: Michael Klein

Eine Stadt verbindet sich immer gern mit einem großen Namen, zum Beispiel lässt sich Frankfurt „Goethestadt“ nennen, auch wenn der Dichter die meiste Zeit in Weimar gelebt hat. Wobei natürlich auch Weimar diesen Anspruch erhebt. In Frankreich ist es besonders beliebt, Städtchen mit Dichtern und Denkern zu ehren, die man sonst schon längst vergessen hätte.