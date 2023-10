Besonderes Trikot für das Pokalspiel Und sie tun es wieder — Trikot des FC Homburg wird von Kondommarke gesponsort

Homburg · „London“ lässt grüßen: In seiner Partie der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen die Spvgg. Greuther Fürth läuft der Fußball-Regionalligist FC Homburg in Spielkleidung auf, die auch eine Hommage an das „Skandal-Trikot“ der 80er Jahre ist.

19.10.2023, 18:01 Uhr

Damals ein Skandal: Ab 1987 trugen die Spieler des FC Homburg zeitweise ein Trikot, das für einen Kondomhersteller warb. Im Jahr 2023 schlagen die Wellen nun nicht mehr ganz so hoch. Foto: dpa/Michael Probst

Von David Benedyczuk

Mit dem Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals hat Fußball-Regionalligist FC Homburg für einen Knalleffekt gesorgt. Der 3:0-Sieg über Bundesliga-Neuling SV Darmstadt 98 war eine kleine Sensation.