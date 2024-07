FC Homburg II Warum der Trainer etwas zwiegespalten ist

Fußball-Saarlandligist FC Homburg II startet am Sonntag, 28. Juli, um 16.30 Uhr mit dem Derby bei der DJK Ballweiler-Wecklingen in die Saison. Wie in jedem Jahr versucht der frisch gebackene Stadtmeister (wir berichteten), Talente aus der U 19 ins Team einzubinden. Die Defensivspieler Cilas Ott, Felix Haberer und Danylo Kulinich sind aus der A-Jugend aufgerückt.