Corona und der Schulanfang : Keine echte Atempause

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Der Schultüte kann Corona nichts. Und auch der Aufregung vor dem allerersten Schultag im Leben kann eine Pandemie nichts anhaben. Das Kribbeln im Bauch, die Vorfreude, die Unsicherheit, die Neugier – es ist ein erster Schritt in einen neuen Abschnitt.

Da geht es den vielen Mädchen und Jungen, die am Montag in Homburg, Bexbach und Kirkel zum ersten Mal in ihren Klassenzimmern sitzen werden, nicht anders als all den anderen vor ihnen. Wenn sich irgendwo Schwarz-Weiß-Fotos finden, vielleicht sogar noch mit geschwungenem Rand und ein bisschen vergilbt, dann von ernst schauenden Kindern mit der Schultüte im Arm und dem Schriftzug „Mein erster Schultag“ auf der Schiefertafel oder eben in diesen Tagen nachträglich hinein layoutet.

Natürlich hat Corona auch den ersten Schultag verändert – es ist keine große Party mit allen Verwandten und Gedränge in Kirche oder Aula. Auch hier gilt Abstand, Maske und Test. Möglichst soll alles draußen ablaufen – selten haben Schulen so sehr auf gutes Wetter gehofft. Der Sommer war da diesmal kein guter Partner bisher.

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler enden nun wieder die Sommerferien – und es beginnt Coronaschuljahr Nummer drei. Entspannt startet wohl niemand in die nächsten Monate – zu wenig hat sich getan, die Zahlen steigen seit Wochen, die Lernlücken sind weiterhin groß. Und an alle Projekte, die nichts mit schulischem Lernen, aber eben doch mit dem Kosmos Schule zu tun haben wie Adventsfeiern, Konzerte, Aufführungen, Klassenfeste, Ausflüge, mag kaum einer so richtig glauben.

Die Erfahrung aus dem Coronaherbst und -winter 2020 liegt allen trotz Impfungen und Tests noch auf der Seele. Und es fällt schon sehr schwer, daran zu glauben, dass Schulen diesmal wirklich ganz normal offen bleiben können. Das ist aber die Voraussetzung dafür, dass es klappt mit dem Nachholen.

Wenig entspannt war in Homburg auch die letzte Ferienwoche – gleich zweimal brannte es in Recyclingfirmen. Und die vielen anderen Problem-Feuerchen, die in der Stadt schwelen, sind auch nicht gelöscht, ob es nun um Bauprojekte geht oder die immer noch nicht abgeschlossene Schneidewind-Affäre. Die wegen Corona auf den 9. September verschobene Stadtratssitzung wird es in sich haben. Von echter Atempause kann keine Rede sein.