Am 17. Juli : Demenz im Fokus beim Turnerbund

Das Seniorenbüro des Saarpfalz-Kreises nimmt das Thema Demenz in den Fokus. Foto: dpa/Patrick Pleul

Homburg/St Ingbert Unter dem Motto „Sport bewegt Menschen mit Demenz“ lädt der Saarländische Turnerbund in Kooperation mit dem Seniorenbüro des Saarpfalz-Kreises am 17. Juli in die Ingobertushalle nach St. Ingbert ein.