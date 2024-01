Dauerregen sorgt für Probleme Schäden an Gustavsburg, Weg gesperrt

Jägersburg · Der Dauerregen der vergangenen Tage und Wochen hat für Schäden an der Gustavsburg in Jägersburg gesorgt. Wie die Stadt weiter mitteilt, sei es zu einer Unterspülung gekommen. Betroffen sei ein historisches Brüstungsmauerwerk an der Seite in Verlängerung der Hubertuskapelle.

03.01.2024 , 17:15 Uhr

Der Dauerregen hat für Schäden an der Gustavsburg in Jägersburg gesorgt, betroffen ist die historische Brüstungsmauer. Foto: Peter Fuchs Foto: Peter Fuchs