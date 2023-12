Weihnachtsflair in Homburg rund um die Eisbahn Ab sofort Eislaufen im Weihnachtsdorf

Sonntag, 12 Uhr, auf dem Christian-Weber-Platz in Homburg: Ein Weihnachtslied ertönt durch die Musikboxen. Es ist der Startschuss zur Eröffnung des Homburger Weihnachtsdorfes 2023. „Die Eisarena ist eröffnet“, ruft eine Stimme laut über den Platz. Und dies lassen sich die Besucherinnen und Besucher nicht zweimal sagen: In Windeseile bildet sich vor dem Ticketverkauf-Stand für die Eisarena eine kleine Warteschlange. Es sind vor allem jüngere Besucher, die aufs Eis strömen – allerdings auch Mütter und Väter zusammen mit ihren noch kleineren Kindern, die sich noch nicht allein in den Trubel der Schlittschuhfahrer hineintrauen.