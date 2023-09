Die Woche in Homburg Die Kohle kam von der Maybach

Jedem Anfang wohnt angeblich ein Zauber inne – sagte einst Hermann Hesse. So ist das auch beim Schulanfang. Als ich einst in grauer Vorzeit eingeschult wurde, war der Zauber eher begrenzt, wir wurden weder mit einem Lied willkommen geheißen, noch hatten wir Paten mit Luftballons, die uns in den Klassenraum geleiteten. Aber Schultüten hatten wir schon, und auch die Mama war dabei. Die Väter nicht, denn die wären nie auf die Idee gekommen, einen Tag freizumachen wegen einer banalen Einschulung.