Die Woche in Homburg Ein Eigenheim ist im Saarland keine Schande

Man sollte gelegentlich mal wieder Lyrik lesen, zum Beispiel Rainer Maria Rilke. Er war seiner Epoche weit voraus. Das sieht man an seinem berühmten Herbstgedicht. „Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.“ Und so rollt sich das wunderbare Gedicht vor unserem geistigen Auge aus: „Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren laß die Winde los“. Ist es nicht großartig? Und dann, paff, knallt es, man fliegt ungebremst aus dem lyrischen Himmel: „Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.“ Genau so ist es.