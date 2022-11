Kolumne: Vorweihnachtsstimmung mit Wermutstropfen : Nicht nur besinnlich

Auch den Nikolausmarkt in Homburg wird es wieder geben. Foto: Thorsten Wolf

Nun beginnt sie also, die Vorweihnachtszeit, am Sonntag ist der erste Advent. Es wird vieles wieder geben, was zwei Jahre lang eingemottet werden musste. Vor 2020 und dem Ausbruch der Corona-Pandemie hätten sich wohl nur wenige vorstellen können, dass sie den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, bei dem es einem im Zusammenspiel mit einer Rostwurst meistens eher flau im Magen wird, tatsächlich so vermissen werden.