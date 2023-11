Die Woche in Homburg Klimaprojekte gibt’s auch in Homburg

Das Geld war allerdings für die Bewältigung der Corona-Krise gedacht, es darf, so befand das Gericht, nicht einfach umgewidmet und für etwas anderes verwendet werden. Das verstoße gegen die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist. Nun klafft also ein Loch. Es ist ein offenes Geheimnis, dass so gut wie alle Kommunen auf Zuschüsse angewiesen sind. Deswegen dürften viele schlucken und sich fragen, was denn nun wird.