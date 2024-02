Pläne für Grundschulen in Homburg Neuer Zuschnitt an Homburgs Schulen

Es ist voll in den Homburger Grundschulen und an vielen Stellen so eng, dass Container als Klassenzimmer oder Räume für die Nachmittagsbetreuung dienen. Homburg hatte sogar, um kurzfristig Platz zu schaffen, in größerem Umfang Container gekauft und nicht wie bis dahin gemietet. Diese Lösung ist wenig erfreulich, aber immer noch besser, als gar keinen zusätzlichen Raum zu haben. Und es ist klar, dass sich auch darüber hinaus etwas tun muss. Die Schülerzahlen werden in Homburg in den nächsten drei Jahren steigen, so steht es auch im neuen Schulentwicklungsplan (wir berichteten). Dazu kommt der Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab 2026. Allerdings ist ein Ausbau der Gebäude weder auf die Schnelle zu schaffen, noch könnte die Stadt ihn allein bezahlen. So der Stand der Dinge nach den Sommerferien.