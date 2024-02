Arbeiterwohlfahrt Saarpfalz Das Solidaritätscafé in Homburg öffnet noch einmal im März

Saarkult, ein vor zehn Jahren mit türkischen Wurzeln gegründeter und heute multikultureller und gemeinnütziger Verein, stellt die Räumlichkeiten und übernimmt das Kochen. Die Awo übernimmt organisatorische Aufgaben, stellte Kontakt zum Kostenträger, in diesem Fall die deutsche Fernsehlotterie, her und wird sich auch weiterhin in einem gemeinsamen Angebot engagieren. Das kündigte die Awo-Kreisvorsitzende Sevim Kaya-Karadag bei einem Besuch vor Ort an. Am ersten Mittwoch im Februar wurde das zunächst vorletzte Solidaritätscafé ausgerichtet, am ersten Mittwoch im März wird es letztmals durch Lotteriegelder finanziert. „Wir sind aber sicher und einig, dass wir in irgendeiner Form weitermachen und es ein neues Angebot geben wird“, sagte Kaya-Karadag, die sich mit der Saarkult Vorsitzenden Nermin Kürtün traf.