Auswertung für 2023 Das sind die beliebtesten Vornamen in Homburg

Wenn jemand Jürgen heißt, Friedrich-Wilhelm oder auch Sabine, dann kann man in den allermeisten Fällen davon ausgehen, dass er oder sie nicht gerade in den vergangenen zehn Jahren irgendwo in Deutschland geboren wurden. Vornamen unterliegen nämlich ganz klar auch modischen Trends. Und die sind nicht immer einfach zu erklären. Vorbilder wie Sportler spielen natürlich eine Rolle, aber eben auch der Klang. Für Eltern ist es keine einfache Frage, wie sie ihren Nachwuchs nennen wollen.