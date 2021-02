Entwicklung der Pandemie im Saarpfalz-Kreis : Neun neue Coronafälle, zwei weitere Tote

Homburg/Bexbach/Kirkel Am Freitagnachmittag hat das Gesundheitsamt neun neue Corona-Infektionen für den Saarpfalz-Kreis gemeldet. Zwei weitere Menschen sind gestorben.

Die meisten neuen Coronafälle gab es in St. Ingbert (fünf), je zwei in Homburg und Bexbach. In den übrigen Kommunen wurden keine neuen positiven Tests bekannt. Aktuell mit Covid-19 infiziert sind derzeit 77 Personen, davon werden 19 im Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiter an der 35er Grenze, sank am Freitag auf 33,85, ist also wieder niedriger als am Donnerstag (34,56) und auf dem Wert vom Mittwoch.