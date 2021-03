Aktuelle Entwicklung der Pandemie im Saarpfalz-Kreis : Drei neue Coronafälle, Inzidenz sinkt

Homburg/Bexbach/Kirkel Mit drei Corona-Neuinfektionen, alle in Bexbach, und 18 über das Wochenende ist im Saarpfalz-Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz auf 50,08 gesunken. Am Montag vor einer Woche lag sie noch bei 56,42. Aktuell infiziert sind damit 133 Personen, davon werden zehn Patienten im Krankenhaus behandelt.

Am Samstag waren zwölf neue Coronafälle gemeldet worden, am Sonntag sechs. Die meisten Neu-Infektionen gab es zwischen Freitag und Sonntag mit sieben in St. Ingbert und sechs in Homburg. In Bexbach wurden vier neue Positivtests registriert, in Blieskastel einer. In den übrigen Kommunen gab es keine neuen Coronafälle.