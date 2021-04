So entwickelt sich die Pandemie im Saarpfalz-Kreis : Zahl der Corona-Mutanten stark gestiegen

Homburg/Bexbach/Kirkel Acht Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises am Montag gemeldet. Ein weiterer Covid-Patient ist verstorben. 257 Patienten sind aktuell infiziert, 20 davon werden in der Klinik behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 111,44, bleibt aber seit dem vergangenen Freitag über der 100er-Marke. Zum Vergleich: Am Montag vor einer Woche stand der Kreis bei einer Inzidenz von 86,05. Je drei der acht neuen Positivtests vom Montag gab es in Bexbach und Homburg, je einen in Kirkel und St. Ingbert.

Am Wochenende waren insgesamt 43 neue Coronafälle bekannt geworden, 38 waren es am Samstag, fünf am Sonntag. Jeweils 15 davon wurden in Homburg und St. Ingbert bekannt. Vier waren es in Bexbach, drei in Blieskastel, jeweils zwei in Kirkel, Gersheim und Mandelbachtal. 263 Personen waren am Wochenende akut infiziert, 19 davon wurden im Krankenhaus behandelt. Die Inzidenz lag am Sonntag bei 120, 60.