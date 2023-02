Gemeinsam den Krebs besiegen : Tumorzentrum am UKS bietet modernste Behandlung an

Hier wird mit Hilfe einer Mammografie eine Brustkrebserkrankung untersucht. Im Kampf gegen steigende Zahlen von Krebserkrankungen weltweit sollte die Prävention nach Ansicht von Experten stärker in den Vordergrund rücken. Zumal bei Früherkennung die Heilungsaussichten groß sind. Foto: dpa/Hannibal Hanschke

Homburg Im Saarländischen Tumorzentrum, das am Uniklinikum angesiedelt ist, laufen saarlandweit die Fäden zusammen. Hier werden alle Arten von Tumoren nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen behandelt.

Weltweit nehmen Krebserkrankungen zu. Es ist vor allem die Rate an Neuerkrankungen, die erschreckend ist. „Statistisch gesehen erkrankt jeder zweite Mensch im Laufe seines Lebens irgendwann an Krebs“, erklärt Dr. Jörg Bittenbring. Er ist Ärztlicher Geschäftsführer des Universitären Tumorzentrums des Saarlands und Oberarzt der Homburger Fachklinik für Innere Medizin I, die auf die Behandlung von Krebserkrankungen spezialisiert ist.

Zweithäufigste Todesursache

Für 2021 verzeichnet das Statistische Bundesamt, dass Tumorerkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland waren, und 22,4 Prozent aller in diesem Jahr in Deutschland Verstorbenen einem Krebsleiden erlagen.

Doch es gibt auch Hoffnung, denn die Sterberate bei Krebs ist erneut gesunken. Bittenbring ist daher eine weitere Aussage sehr wichtig: „Eine Krebsdiagnose ist nach wie vor eine erschütternde Botschaft für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Man muss sich aber vor Augen halten, dass wir heute die bislang besten Therapiemöglichkeiten haben und vielen Erkrankten helfen können.“

Dafür müsse den Patienten die bestmögliche Behandlung zu Gute kommen. Das geht nur, wenn man zusammenarbeitet. In Homburg gibt es bislang neun integrierten Organkrebszentren: Brustkrebszentrum, Gynäkologisches Krebszentrum, Lungenkrebszentrum, Darmkrebszentrum, Prostatakrebszentrum, Zentrum für Hämatologische Neoplasien, Hautkrebszentrum, Kopf-Hals-Tumorzentrum und Neuroonkologisches Zentrum.

Spezifische Therapien

In jedem der Zentren werden Erkrankte spezifisch therapiert – also beispielsweise Brustkrebspatientinnen im Brustkrebszentrum, Menschen mit Hautkrebs im Hauttumorzentrum. Doch jeder einzelne Krankheitsfall wird auch fächerübergreifend behandelt. „Wir tauschen uns bei über Fachgrenzen hinweg aus. Kollege können die eigenen Kenntnisse mit einbringen, so ergeben sich so immer wieder neue Ansätze für die Behandlung, sei es operativ-chirurgisch, strahlentherapeutisch oder durch eine systemische Therapie“, betont Bittenbring. Auch der Austausch mit externen Einrichtungen wird verstärkt. „Das reicht von Selbsthilfegruppen, über Psycho-Onkologie und den Sozialdienst bis hin zur Palliativmedizin.“

Hoher Standard in Homburg

Der hohe Standard des Universitären Tumorzentrums in Homburg wird auch durch die Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft garantiert. Das Tumorzentrum wird weiter wachsen, unter anderem ist eine engere Vernetzung mit niedergelassenen Ärzten und anderen externen Einrichtungen angedacht.

Hochschulmedizin trägt mit Forschung aktiv dazu bei, neue Therapien zu entwickeln und Behandlungen immer weiter zu verbessern. „Für die Patienten bieten sich daher durch Studien oftmals gute Chancen, sehr früh mit neuen Therapien behandelt zu werden“, so Oberarzt Jörg Bittenbring. Wenn sich neue Behandlungen etablieren, sind Universitätskliniken in der Regel die ersten Krankenhäuser, in denen eine neue Behandlungsmethode angewendet wird.

Immuntherapien als Hoffnungsträger

Gerade bei Tumorerkrankungen hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, weiß der Krebsspezialist zu berichten: „Hoffnungsträger sind vor allem Immuntherapien. Grob gefasst meinen wir damit Methoden, die das körpereigene Immunsystem nutzen, um Tumore zu bekämpfen.“

Die Ansätze dabei sind sehr unterschiedlich. Ein Beispiel ist die HPV-Impfung, sie wirkt gegen bestimmte Humane Papillomviren (HPV). Sie soll vor Tumorerkrankungen wie beispielsweise Gebärmutterhalskrebs schützen, die durch diese Viren ausgelöst werden können.

Eine weitere sehr neue Entwicklung ist die sogenannte CAR-T-Zell-Therapie. Sie kommt seit kurzem am Universitätsklinikum zum Einsatz und ist eine Behandlungsoption bei Lymphdrüsenkrebs und akuter lymphatischer Leukämie. Den betroffenen Patienten wird eine bestimmte Unterart von eigenen Immunzellen entnommen und gentechnisch so umprogrammiert, dass sie gezielt die Lymphom- bzw. Leukämie-Zellen angreifen können.

Es ist zu erwarten, dass gerade die immuntherapeutischen Ansätze zu weiteren großen Fortschritten in der Krebstherapie führen werden.

Das Universitäre Tumorzentrum bietet Auskünfte, Termine sowie Unterstützung bei der Suche nach Experten für eine bestimmte Krebserkrankung und ist auch beim Einholen einer Zweitmeinung behilflich. Betroffene, Angehörige und Interessierte finden weitere Informationen über das Tumorzentrum im Internet unter

ARCHIV - 25.02.2022, Berlin: Medizinisches Personal untersucht mit einer Mammografie die Brust einer Frau auf Brustkrebs. Im Kampf gegen steigende Zahlen von Krebserkrankungen weltweit muss die Prävention nach Ansicht von Experten stärker in den Vordergrund rücken. (zu dpa «Experte: Im Kampf gegen Krebs Prävention intensivieren») Foto: Hannibal Hanschke/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Hannibal Hanschke

Bei rund fünf bis zehn Prozent der Krebserkrankungen sind erbliche Genmutationen ausschlaggebend. Das lässt sich feststellen. Foto: dpa-tmn/Sebastian Gollnow