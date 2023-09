Führungen der Stadt Homburg Römermuseum bietet zwei Führungen zum Tag des Denkmals

Schwarzenacker · Am Sonntag, 10. September, ist der „Tag des offenen Denkmals“. Das Römermuseum in Schwarzenacker beteiligt sich auch in diesem Jahr und bietet eine Gartenführung mit der Kunsthistorikerin Jutta Schwan und Monika Link in der Rolle der Kammerzofe Henrietta an.

03.09.2023, 15:46 Uhr

Das Edelhaus mit seinem Barockgarten Foto: Thorsten Wolf