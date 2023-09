Größen der Szene Unspektakulärer Jazz, grandios vorgetragen

Spektakulär unspektakulär, so lässt sich der Jazzfrühschoppen letzten Samstag auf dem Marktplatz gut beschreiben. Denn das, was das Quartett der holländischen Sängerin Masha Bijlsma mit dem ungarischen Saxofonisten Tony Lakatos den Zuhörern anbot, war nun kein sehr ausgefallener oder irgendwie besonderer Jazz. Nein, es handelte sich um das, was wohl die meisten unter Jazz verstehen. Dafür war dieser aber grandios gut vorgetragen.