Schulbauprogramm der Landesregierung So soll das Geld vom Land den Schulen in Homburg helfen

Dass es mit vielen Schulgebäuden nicht zum Besten steht, ist ein Dauerthema. Manche platzen aus allen Nähten, sodass Container als Behelfsklassenzimmer dienen. Oft kommt ein Sanierungsstau hinzu. Keine gute Mischung also, die wiederum auf klamme Kommunen trifft. Genau hier soll das Schulbauprogramm helfen, das die saarländische Landesregierung jetzt offiziell gestartet hat. Immerhin stehen darin 233 Millionen Euro für Ausbau, Umbau, Sanierung, Modernisierung und energetische Ertüchtigung von Schulgebäuden zur Verfügung – und dies in einem Zeitrahmen von fünf Jahren (siehe auch Infobox). Was bedeutet aber das Landesprogramm für die Planungen der Stadt Homburg und die des Saarpfalz-Kreises?