Azubis dringend gesucht Fähigkeiten fallen nicht vom Himmel

Hier lernt ein Auszubildender den Beruf des Zerspanungsmechanikers, er arbeitet an einer Drehmaschine in der Auszubildenden-Werkstatt. Viele Unternehmen in Deutschland habe Probleme, Auszubildende zu finden, da die Ansprüche an die Azubis immer höher werden. Bosch in Homburg konnte noch alle Plätze besetzen.

Foto: dpa/Marcus Brandt