Christliches Jugenddorf in Homburg Viele Chancen für junge Menschen

Vielleicht kann man sich das Angebot des Christlichen Jugenddorfs (CJD) wie eine breit aufgestellte und sehr gut sortierte Ladenkette vorstellen, in der engagierte Mitarbeiter eine individuelle Beratung bieten. Am Ende soll jeder und jede, genau das finden, was er braucht und was zu ihm passt. Nur dass es eben im CJD nicht um Gegenstände geht, sondern um Bildung und Ausbildung, und letztlich darum Menschen zu befähigen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und ein selbstständiges Leben zu führen, so der selbst formulierte Anspruch.