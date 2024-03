Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Homburg Eine Vertrauensinsel für hilfesuchende Kinder und Jugendliche

Kurz vorher wurden am Haupt- sowie am Seiteneingang des Rathauses auffällige Schriftzüge angebracht: Vertrauensinsel. Daneben hängt jeweils ein Plakat, das in mehreren Sprachen und – ganz wichtig – auch optisch auf diese wichtige neue Einrichtung hinweist, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Zu sehen ist eine Insel mit Palme und Sonnenschein, gestaltet von Kindern aus Homburger Grundschulen. Ein Dank von Rippel ging hier an die Firma Soon-Werbung aus Homburg, die sich sofort bereiterklärte, die Aktion zu unterstützen und die Beklebung der Eingänge kostenlos übernahm. Rothhaar selbst erwähnte in diesem Zusammenhang auch direkt die Firma Schaeffler: „Das Technologieunternehmen unterstützt die Initiative von Beginn an, indem es Vorlagen erstellt und uns diese zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt hat.“