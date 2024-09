Homburger Gymnasium reagiert auf Kürzung der Zuschüsse Johanneum führt Elternbeiträge ein

An diesem Samstag feiert das Homburger Gymnasium Johanneum ab 10 Uhr sein Schulfest. Es wird dabei sicher ein Gesprächsthema geben, das viele Eltern ziemlich bewegen dürfte. Die katholische Privatschule hat nämlich angekündigt, dass sie ab dem kommenden Schuljahr Elternbeiträge einführen wird. Das bedeutet, dass ab Herbst 2025 monatlich 90 Euro pro Kind gezahlt werden müssen, für Geschwister wird es weniger, mit 60 Euro für das zweite und 30 Euro für das dritte Kind. Dies betreffe „im Sinn der Solidargemeinschaft des Johanneums alle“, so erklärt es die Schule auch online. Für diejenigen, die nicht in der Lage sind, diesen Betrag aufzubringen, soll es Freiplätze geben, teilte das Johanneum in einem Schreiben weiter mit. Unabhängig davon ist die freiwillige Nachbetreuung am Nachmittag, wer diese besucht, muss wie bisher zusätzlich mit 40 Euro rechnen, hieß es vom Gymnasium weiter. Für das Mittagessen in der Schulmensa muss man ebenfalls extra bezahlen werden. Da kommt also monatlich etwas zusammen.