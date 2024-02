Homburger Narrenzunft Zwei Eulen erobern die Redaktion

Es kommt eigentlich nicht vor, dass Vögel durch die Homburger Redaktion flattern. Heute ist aber eine Ausnahme. Es sind zwei kleine, sehr nette Eulen, die hier von Raum zu Raum wirbeln. Und die sonst ja eher nachtaktiven Tiere beweisen, dass sie auch nachmittags topfit sind. Erst schauen sie sich im Besprechungsraum um, dann geht es weiter in den Flur, samt gekonnter Pose vor dem Eckspiegel, und schließlich landen sie am Schreibtisch vor dem PC. Sie tragen – für Eulen eher untypisch – ein „Federkleid“ in Grün-Weiß-Gelb, und es sind auch nicht irgendwelche Nachtvögel, die heute hier zu Gast sind, es sind die beiden Wappentiere der Homburger Narrenzunft (HNZ).