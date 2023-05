Informatik am Saarpfalz-Gymnasium Es geht auch um Bildungs-Gerechtigkeit

Homburg · Vom kommenden Schuljahr an soll Informatik Pflichtfach an allen saarländischen Gymnasien werden. Wie ist derzeit der Stand? Wir fragten beim Saarpfalz-Gymnasium in Homburg nach, das bei Informatik ein Alleinstellungsmerkmal hat.

01.05.2023, 19:00 Uhr

Ab Klasse sieben wird vom kommenden Schuljahr an im Saarland Informatik als Pflichtfach unterrichtet. Die Lehrkräfte wurden speziell dafür ausgebildet. Foto: dpa/Marijan Murat

In der Bibel klingt vieles einfach: Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) sprach, es werde Informatik an saarländischen Schulen - und da ward erst einmal nicht viel. Kein Wunder, denn es gibt kaum Informatik-Lehrkräfte.