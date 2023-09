Am beliebtesten sind kulinarische Krimi-Geschichten In Krimis geht’s eigentlich immer ums Essen

Ein Mord ist für vieles gut. So wie Butter ein Vehikel ist, um den Vanille-, Rum- oder Organgenblüten-Geschmack in die Cremetorte zu tragen, so ist der Mord ein Vehikel, um den Lesern Land, Leute, das Meer, die Provence, Venedig oder die Bretagne nahezubringen. Es soll jede Menge Leser geben, die sich überhaupt nicht für den Mord im Krimi interessieren, oder, wie der Homburger Unternehmer Peter Theiss formulierte: „Der Mord ist mir egal, mich interessiert in der Hauptsache das Essen“.