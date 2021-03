Corona-Schnelltests an Grundschulen in Homburg : Corona-Schnelltests: So sieht es eine Mutter

Corona-Schnelltests: So sieht es eine Mutter

Corona-Schnelltests an Grundschulen in Homburg

Homburg Sie hat zwei Kinder an einer Homburger Grundschule, ist selbst Krankenschwester, kennt Coronatests daher aus eigener Erfahrung, da auch sie regelmäßig überprüft wird. Wie hält sie – ihren Namen möchte sie nicht veröffentlicht sehen – vom freiwilligen Testangebot an Grundschulen?

„Es ist nicht verkehrt, aber man müsste wirklich alle ins Boot holen.“ Denn so wie es jetzt praktiziert werde, könne es durchaus zu einer falschen Sicherheit führen. Schließlich seien nicht alle Schüler dabei. Das führe dazu, dass man zwar von einem Teil eine vorsichtige Gewissheit habe, dass sie nicht infiziert sind, vom anderen Teil aber nicht. Auch seien zwei Tests pro Woche „ziemlich viel“, dann lieber ein Test, aber für alle. Und letztlich wären gerade für die Kleinen alternative Tests besser.

Zum Hintergrund: Im baden-württembergischen Tübingen werden beispielsweise seit Wochen bereits Schnelltests eingesetzt, die unter Aufsicht leicht selbst gemacht werden können. Seit dem Wochenende sind überall in Deutschland erste Schnelltests zur Selbstanwendung in den Handel gekommen. Generell gilt bei Schnelltests: Das Ergebnis ist eine Momentaufnahme, und wer negativ ist, hat dennoch keine hundertprozentige Garantie dafür, dass er wirklich keine Sars-Cov-2-Viren in sich trägt.