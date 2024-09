Vom Klavier-Solo bis zur großen Gruppe Was bieten die Homburger Kammermusiktage in diesem Jahr?

Jede Menge Herzblut und viel Zeit investieren die Kammermusikfreunde Saar-Pfalz in ihre kleine, aber sehr feine Musikwoche im Herbst. Und wie seit mehr als 20 Jahren üblich hat das Vogler-Quartett aus Berlin als künstlerische Leitung dieser „Internationalen Kammermusiktage Homburg“ das Programm zusammengestellt, das entsprechend an die Frau und den Mann gebracht werden muss. Dafür sorgen zum einen das aufwendig gestaltete Festivalmagazin und zum anderen eine Präsentation, kurz bevor die Woche am 26. September beginnt. Insgesamt stecken darin bis zum Feiertag, 3. Oktober, sechs Konzerte im Homburger Saalbau.