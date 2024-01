“Live am Biotop“ in Beeden Der Ärger um die beliebte Veranstaltungsreihe

Denn es hatte bereits im Sommer davor, am Ende der vierten Auflage von „Live am Biotop“ 2022, heftigen Ärger gegeben. Etliche befürchteten schon zu dem Zeitpunkt, dass es gar nicht weitergehen könnte. Die Stadt hatte den Verein nämlich abgemahnt und mit Kündigung gedroht. Dazu muss man wissen: Der SV Beeden hatte zu dem Zeitpunkt das Gelände des Biergartens von der Stadt Homburg gepachtet. Alles rundherum, also etwa das Sportheim, die Sportanlage, die Halle, gehören dem Verein selbst, so hatte es dieser erläutert. Es ging damals schon unter anderem um mehrere Beschwerden über die Lautstärke, so bestätige es die Stadt später. Auch die Genehmigungsverfahren spielten eine Rolle. Dennoch hatte der Verein im Mai 2023 wieder mit den Konzerten beginnen können. Im August war dann allerdings faktisch Schluss, Musikerinnen und Musiker durften nur noch in Einzelfällen spielen, so hatte der Verein informiert. Die Untere Bauaufsicht der Stadt Homburg habe ihm ein Schreiben zugesandt, in dem letztlich untersagt wurde, dass die Reihe fortgesetzt wird. Dahinter stand wohl eine Aufforderung des Verwaltungsgerichts, bei dem aus der Nachbarschaft ein Eilantrag auf Einschreiten gestellt worden sei, hieß es damals. Zuletzt war dann der Pachtvertrag für den Biergarten am Sportheim von der Stadt nicht über das Jahresende 2023 hinaus verlängert worden, was die Verwaltung auch bestätigte. Der Hintergrund laut Stadt: Im Bauschein sei geregelt, dass der SV Beeden einen Biergarten mit maximal 200 Personen errichten und betreiben darf, so lange während der angegebenen Betriebszeiten, die vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz mitgeteilten Geräuschimmissionen tagsüber von 6 bis 22 Uhr nicht überschritten werden. Dies sei allerdings nur bei einem „normalen“ Biergartenbetrieb ohne Gesangsdarbietung einzuhalten. Aufgrund eben der Nachbarbeschwerden sei mittlerweile bekannt, dass gerade mit Blick auf die Konzertreihe diese Lärmwerte beziehungsweise teilweise auch die vorgegebenen Zeiten überschritten worden seien.

Die Stadt hatte da aber auch betont, dass sie „nichts gegen die engagierte kulturelle Arbeit beim SV Beeden“ habe. Der Verein habe hinreichend Zeit gehabt, auf die monierten Aspekte zu reagieren. Mache er dies, und halte er zukünftig Lärmgrenzen und festgelegte Zeiten ein, „sind selbstverständlich auch musikalische Angebote aus Sicht der Stadt denkbar“. Die Verwaltung sei unverändert zum Dialog bereit.