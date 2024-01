Neujahrsempfang des VdK Homburg Stadtspitze dankt Sozialverband für dessen wichtigen Einsatz

Homburgs Bürgermeister Michael Forster betonte mit Blick auf die 77-jährige Geschichte des VdK, dass sich dieser zu einem modernen Sozialverband entwickelt habe, der auch in Homburg und seinen Stadtteilen eine wichtige und aktive Rolle einnehme, wenn es darum gehe, sich um soziale Fragen sowie um die Sorgen der Mitglieder zu kümmern. „Als Bürgermeister dieser Stadt bin ich sehr froh, dass es bei uns in Homburg und in der Region einen starken VdK gibt, der durch seine Ortsverbände viele Anlaufstellen anbietet, sich im sozialen Bereich ehrenamtlich und auch professionell engagiert sowie als Sprachrohr zu Wort meldet“, sagte Forster in seiner Rede.