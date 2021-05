Großeinsatz in der Altstadt : Dachstuhl-Brand in der Kirchenstraße in Homburg

Homburg Großeinsatz der Homburger Feuerwehr am Donnerstagabend in der Homburger Altstadt. Häuser wurden evakuiert.

Schrecken am Donnerstagabend in der Homburger Innenstadt. Gegen 19 Uhr stiegen dichte Rauchwolken in den Abendhimmel. In der Altstadt, direkt neben dem Siebenpfeifferhaus in der Kirchenstraße, brannte ein Dachstuhl eines Hauses lichterloh. Ein Großaufgebot der Homburger Feuerwehr, darunter auch das Drehleiter-Fahrzeug, waren binnen weniger Minuten am Einsatzort. Teile der Altstadt wurden abgeriegelt. Die Polizei evakuierte aus den benachbarten Häusern und Wohnungen die Bewohner. Der Verkehr in der Innenstadt brach innerhalb kurzer Zeit zusammen, sodass sich die Autos durch die Talstraße schlängeln mussten. Die Löscharbeiten dauerten bis zum späten Abend an.