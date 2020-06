20. Toter stammt aus Kirkel : Covid 19: Weiteres Todesopfer im Kreis

Homburg/Kirkel Im Zusammenhang mit Covid-19 ist im Saarpfalz-Kreis inzwischen die 20te. Person verstorben. Sie wohnte in der Gemeinde Kirkel, wie die Kreis-Pressestelle weiter mitteilt. Ansonsten hat sich der Stand der Infektionen nicht verändert: Bei 344 Personen im Kreis wurde inzwischen Covid-19 nachgewiesen, 318 gelten allerdings wieder als genesen.

Somit sind noch 26 Personen akut infiziert. Zwei Personen befinden sich in stationärer Behandlung. In den letzten Tagen hat sich die Zahl der infizierten Personen nur noch minimal gesteigert. Die meisten Infizierten gab es mit 106 in St. Ingbert, dann folgte Homburg mit 67.