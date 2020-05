Covid-19 : Aktuell neun Corona-Fälle an Uni-Klinik in Homburg

Aktuell neun Corona-Fälle an Uni-Klinik in Homburg

Homburg Das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg meldet aktuell neun Corona-Fälle. Die Zahl der Patienten, die mit bestätigter Infektion im UKS verstorben sind, hat sich auf zehn erhöht.

Bei sechs UKS-Patienten und einem Beschäftigten liegen bestätigte Corona-Infektionen vor. Dies geht aus einer Meldung des UKS von Mittwochabend hervor. Nur noch zwei Patienten mit bestätigter Corona-Infektion und schwerem Krankheitsverlauf müssen danach beatmet werden. Dies sind deutlich weniger als in den vergangenen Wochen.

Seit Beginn der Corona-Krise sind zehn Patienten mit bestätigter Infektion im UKS gestorben. Der erste Todesfall im Saarland war ein über 80 Jahre alter UKS-Patient. Er starb bereits am 20. März. Der Mann hatte schwere Vorerkrankungen. Ein nach seinem Tod durchgeführter Corona-Test erbrachte am 21. März ein positives Ergebnis. Den letzten Todesfall gab es in dieser Woche. Hier sind noch keine Einzelheiten bekannt.