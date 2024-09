Radlerfreunde Radlerfreunde laden für Sonntag zur Tourenfahrt

Das Country-Tourenfahren ist eine breitensportliche Variante des Mountainbikings und richtet sich an alle Radfahrbegeisterten, die abseits des Straßenverkehrs auf Feld- und Waldwegen unterwegs sein möchten. Das Ziel: Spaß am Radfahren, verbunden mit der Entdeckung der regionalen Naturschönheiten und einem Bewusstsein für Umweltfragen. Die Teilnehmer erwartet eine attraktive Streckenführung, die an zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Homburger Wälder vorbeiführt. Highlights der Tour sind unter anderem die Jägersburger Weiher und auf dem Karlsberg die Orangerie, der Tschifflikpavillon, der Schwanenweiher und der Hirschbrunnen. Für Erfrischung und Stärkung unterwegs ist gesorgt – an Verpflegungsstationen gibt es Getränke und Snacks.