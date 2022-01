Kolumne Corona-Visite : Vielleicht sollten wir uns alle mal kurz an den Fakten orientieren

Foto: dpa/Bodo Schackow

Meinung Homburg In der Kolumne „Corona-Visite“ berichten Ärzte und Pflegepersonal vom Alltag in der Pandemie. Heute schreibt Professor Dr. Philipp Lepper von der Uniklinik Homburg über die aktuelle Corona-Situation und die Fakten zur Impfung, an denen sich jeder orientieren sollte.