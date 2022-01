Die Lage in Kitas, Schulen und dem Uniklinikum : Omikron wird immer dominanter – so entwickelt sich die Pandemie im Saarpfalz-Kreis

Ein Mitarbeiter hält in einem Coronatest-Labor PCR-Teströhrchen in den Händen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Homburg Eine geschlossene Kita, Klassen und Gruppen in Quarantäne, Fälle in Pflegeheimen, eine komplett ausgelastete Lungenintensivstation am Uniklinikum: Im Saarpfalz-Kreis greift Corona weiterhin um sich. Die aktuelle Lage im Landkreis im Überblick.