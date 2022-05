Nachfrage ebbt ab : Nur wenige Impfbusse im Saarland – wer nutzt das Angebot jetzt überhaupt noch?

Info

Das mobile Impfteam des Impfzentrums Ost impft bis auf weiteres montags in Blieskastel und dienstags in Homburg in einem Impfbus. In Blieskastel von 8.30 bis 14.30 Uhr vor dem Freizeitzentrum in der Bliesaue. In Homburg dienstags von 9.30 bis 15.30 Uhr auf dem Christian-Weber-Platz. Mittwochs steht der Impfbus in Neunkirchen, donnerstags in Ottweiler und freitags in Spiesen-Elversberg. Bürgerinnen und Bürger können ohne Terminvereinbarung kommen und sich wahlweise mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna impfen oder auffrischen lassen. Wer eine Novovax-Impfung wünscht, muss allerdings ins Impfzentrum nach Neunkirchen fahren, die ist nicht im Impfbus vorrätig.