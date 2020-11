Auch sieben Pflegekräfte positiv getestet : Nun gibt es 46 Corona-Infektionen in einem Homburger Altenheim

Update Homburg Eine Person wird im Krankenhaus behandelt. Personal arbeitet unter Vollschutz und mit FFP2-Masken.

Über das Wochenende sind weitere Neuinfektionen in einer Homburger Senioreneinrichtung hinzugekommen. Insgesamt sind es nun 46 Bewohnerinnen und Bewohner mit einem positiven Ergebnis sowie sieben Pflegekräfte, teilte die Kreisverwaltung weiter mit. Am Freitag waren die Fallzahlen auf 22 (16 Bewohner und sechs Pfleger) angestiegen.

Das Covid-19-Infektionsgeschehen in der Einrichtung hatte in der vergangenen Woche begonnen. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hatte darüber informiert. Nach ersten Tests waren 16 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sechs Mitarbeiter positiv gemeldet worden, hieß es.

Die Einrichtungsleitung habe nun die bereits in der vergangenen Woche getroffenen Schutzmaßnahmen verschärft und drei bewohnte Stockwerke zu Pandemiebereichen erklärt. Das Personal arbeite mit FFP2-Masken und in Vollschutz.

In dieser Woche sollen an drei Tagen alle Bewohnerinnen und Bewohner nochmals abgestrichen werden sowie an zwei Tagen die Mitarbeitenden. Das Gesundheitsamt und die Senioreneinrichtung stünden in engem Kontakt.