Missverständnis in der Homburger Belegschaft? : Corona-Arbeitszeitregelung am UKS wirft Fragen auf

Corona-Arbeitszeitregelung am UKS wirft Fragen auf

Missverständnis in der Homburger Belegschaft?

Wolfgang Klein, der Pflegedirektor des Uniklinikums in Homburg. Foto: Christine Maack

Homburg Die Arbeitszeitregelungen des Pflegepersonals der Pneumologischen Abteilung des Uni-Klinikums in Homburg während der Corona-Pandemie liefern Gesprächsstoff. Wegen der starken Belastungen durch die Selbstschutz-Maßnahmen der Station, auf der die Corona-Patienten behandelt wurden, seien dort dienstzeitliche Vorgaben geändert worden: Pfleger hätten für sechs Stunden Arbeit den Lohn für acht Stunden erhalten sollen.

Pflegedirektor Wolfgang Klein erläutert dazu, man habe im UKS während der Krise für den Covid-positiven Bereich auf der Lungenintensivstation in der Tat ein Vier-Schicht-System mit kürzeren Dienstzeiten und Unterstützungskräften aus den Normalstationen zur Entlastung der Intensiv-Pflegekräfte eingeführt. Das sei durch die Klinikleitung in Absprache mit dem Personaldezernat und der Mitarbeitervertretung erarbeitet worden. „Es ist uns gelungen, unter Beteiligung unserer Mitarbeiter und der Mitarbeitervertretung, eine Lösung im Sinne aller zu erreichen“, so Klein, der ergänzt: „Wir sind gerne bereit, uns mit den Betreffenden, die hierzu möglicherweise Informationsbedarf haben, Gespräche zu führen und Missverständnisse auszuräumen.“