Nach Lockerung in der Corona-Krise : Clubheim in Bruchhof hat den Gastro-Betrieb wieder gestartet

Bruchhof/Sanddorf Nach den Corona-Lockerungen hat inzwischen auch der SV Bruchhof/Sanddorf wieder seine Räume in Betrieb genommen. Die Resonanz ist bisher gut.

Clubwirt Thomas Morsch: „Endlich ist unser Sportheim mit Terrasse wieder der Anlaufpunkt für unseren Ort.“ Das Clubheim des SV Bruchhof/Sanddorf ist längst die einzige Gaststätte im Ort. Daher kommen täglich immer wieder Besucher auf den Kehrberg. „Unser Verein ist nicht nur für den Fußball, sondern auch für die Gesellschaft in Bruchhof und Sanddorf ein wichtiger Bestandteil“, so Vorsitzender Kunz.

Am Dienstag, 21. Mai, wurden Versammlungssaal als Clubheimersatz und die oberhalb des Kunstrasenplatzes gelegene Terrasse für die Besucher wieder eröffnet. Die Zahl der Gäste war noch überschaubar. Thomas Morsch: „Es muss sich auch alles einspielen. Viele wissen ja auch noch nicht, unter welchen Bedingungen sie kommen dürfen und was man alles beachten muss.“ An Christi Himmelfahrt am Donnerstag war schon einiges auf der Terrasse los. Mit entsprechenden Abstand und der Vorgabe, dass nur Menschen aus gemeinsamen Haushalten zusammensitzen dürfen, wurde das Angebot des SV Bruchhof-Sanddorf auf seinem Sportgelände am Kehrberg gerne wieder genutzt.