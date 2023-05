Interview Claudia Birkheuer „Beuys trage ich selbstverständlich in mir“

Im Rahmen des Festivals „Erlesen“ ist Claudia Birkheuer am Montag, 15. Mai, in Homburg zu Gast. Ab 19 Uhr stellt sie in der „Galerie m Beck“ ihr neues Werk „Anna“ vor. In dem Roman will die gleichnamige Titelfigur Künstlerin werden, doch ihre Mutter hat ganz andere Vorstellungen. Unterstützung erhält Anna indes von Heiner Walther. Sie geht ihren eigenen Weg, der mitunter steinig ist.