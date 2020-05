Kostenpflichtiger Inhalt: 200 000 Euro für Einrichtung in Schwarzenbach : CJD-Schule erhält Geld aus Digital-Pakt

Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (links) und Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot machten sich auch ein Bild von der beruflichen Ausbildungsstätten des CJD. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Saarlandweit ist die Christopherusschule Schwarzenbach die erste, die von solchen Mitteln profitiert. Die 200 000 Euro kommen gerade recht.

Von Thorsten Wolf

Schon vor der Corona-Pandemie war die Digitalisierung der Bildung ein Thema. Ganz formal und nach entsprechenden Absichtsbekundungen und Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene trat zum 17. Mai 2019 die „Verwaltungsvereinbarung Digital-Pakt Schule 2019 bis 2024“ in Kraft. Was da noch keiner wissen konnte: Bedingt durch die Corona-Einschränkungen wurde digitales Lernen plötzlich allgegenwärtig und die dafür nötige Infrastruktur unerlässlich. Was bis dahin als nötige Zukunftsperspektive gehandelt wurde, war von jetzt auf gleich nötige Basis, um Schüler Unterricht jenseits von Klassenräumen zu ermöglichen.

Die Corona-Krise machte dabei klar, wo es hakt, wo Lücken zu schließen sind. Dies als Hintergrund genommen, erhielt die offizielle Fördermittelübergabe von etwas über 200 000 Euro aus besagtem Digital-Pakt an die Christophorusschule des Christlichen Jugenddorfs (CJD) in Schwarzenbach am Mittwochmorgen durchaus eine hohe Aktualität. Auf Basis eines Medienkonzepts, unerlässlich für eine Förderung, sollen nun viele Bereiche der Christophorusschule, eine staatlich anerkannte Berufsschule für Auszubildende mit besonderem Förderbedarf, digital aufgewertet werden – von Lernen in virtueller Realität bis zur Ausstattung mit Endgeräten wie Tablets und Notebooks. Das Besondere: Die Christophorusschule ist die erste Schule im Saarland, die Mittel aus dem Digital-Pakt erhält. Dem trug auch der Umstand Rechnung, dass mit Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger und Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (beide SPD) gleich zwei Ressortchefinnen aus Saarbrücken zur offiziellen Scheckübergabe angereist waren.

Info Hintergründe zum Digital-Pakt Um Fördermittel aus dem Digital-Pakts zu erhalten, müssen die Schulen ein Medienkonzept erarbeiten. Darin beschreiben sie, wie sie digitale Medien pädagogisch nutzen wollen und welche Investitionen dafür notwendig sind. Beim Ministerium für Bildung und Kultur sind bislang Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 4,1 Millionen Euro eingegangen. Die Förderanträge selbst stellen die Schulträger.

Beide erhielten von Verantwortlichen des CJD, an der Spitze Geschäftsführer Norbert Litschko, einen grundsätzlichen Einblick in die Arbeit des Bildungsträgers, mit Schwerpunkt Berufsausbildung. Beide erfuhren aber auch, wie viel Improvisationsgeschick, Hartnäckigkeit und Flexibilität bei Lehrern und Ausbildern nötig war, um im Corona-Lockdown der Berufsschule und des Internats trotzdem ein Mindestmaß an schulischer Bildung weiterzugeben. Schulleiterin Annette Benz und ihr Stellvertreter Michael Stephan schilderten die Schwierigkeit für ihre besonders förderbedürftigen Schüler, oft mit psychischen Einschränkungen gehandicapt, gerade während des Lockdowns in nicht selten instabilen sozialen Umfeldern plötzlich zu Hause lernen zu müssen. „Ich bekomme jeden Tag zehn E-Mails und Telefonanrufe von Teilnehmern, die fragen, wann sie wieder hierher kommen können“, so Michael Stephan. Zum Hintergrund: Wie in anderen Schulen auch ist zwischenzeitlich der Unterricht unter den Corona-Maßgaben auch an der Christophorusschule wieder gestartet, aber eben nicht im vollen Umfang. Drastisch vermittelte Annette Benz so manches Schüler-Schicksal. „Bei manchen, die nun zurückkommen, hat man den Eindruck, dass sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung um Jahre zurückgeworfen sind und wieder bei Null anfangen.“ Dabei habe es zu Hause nicht nur an den rein technischen Voraussetzungen gemangelt, so Stephan ergänzend, „sondern an den sozialen“.