Neue Führung im Kulturamt Homburg Frischer Wind für die Kultur in Homburg

Gut gelaunt zeigte sich Bürgermeister Michael Forster (links) bei der Vorstellung von Christoph Neumann als neuen Leiter des Amts für Kultur und Tourismus der Stadt Homburg. In der Saalbau-Galerie mitten in der Jahresausstellung Homburger Künstlerinnen und Künstler beschrieb Neumann, was er jetzt vorhat.

Foto: Ulrike Stumm