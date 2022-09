Erfolgreiche Sportlerin aus Homburg : Christine Ecker im Goldenen Buch der Stadt Homburg

Christine Ecker (vorn, Mitte) trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Jürgen Kruthoff/Stadt Homburg

Homburg Die Homburger Leichtathletin Christine Ecker vom LC DJK Erbach hat sich in der vergangenen Woche im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Christine Ecker ist kürzlich Weltmeisterin im Diskuswerfen in der Klasse W55 geworden.