Leichtathletik-Senioren-WM : Mit einem goldenen Zentimeter zum ersten WM-Titel

Tampere/Homburg Diskuswerferin Christine Ecker aus Erbach krönt sich im finnischen Tampere zur Senioren-Weltmeisterin.

In den vergangenen beiden Jahren musste auch Ecker aufgrund der corona-bedingten Absagen auf Höhepunkte wie Welt- und Europameisterschaften verzichten. „So richtig los ging es im Wettkampf-Kalender erst in diesem Jahr wieder.“ Und wie: Ende Februar sicherte sich Ecker bei den Europameisterschaften „Winterwurf“ in Braga in Portugal mit 35,06 Metern die Goldmedaille. Als Favoritin startete sie Ende März bei den deutschen Senioren-Meisterschaften in Erfurt. Auch hier war die Erbacherin mit 34,13 Metern nicht zu schlagen. „Das Jahr 2022 ist für mich das erfolgreichste Jahr meiner Karriere“, erklärt die neue Diskus-Weltmeisterin, die schon in jungen Jahren bei der Leichtathletik-Abteilung der DJK Erbach mit dem Sport begann. Als Jugendliche spezialisierte sie sich zunächst auf das Kugelstoßen, später auf den Diskuswurf. Auf saarländischer Ebene gewann Ecker von den Schülern A bis zu den Seniorinnen-Klassen über 40 Mal die Landesmeisterschaft. Zudem wurde sie 16 Mal deutsche Meisterin ab der Seniorenklasse W 30. Noch immer hält Ecker zahlreiche saarländische Rekorde. „Es ist schon sehr erstaunlich, dass bisher niemand an diese Weiten herangekommen ist“, sagt Ecker bescheiden. Unter anderem sind ihre 53,86 Meter, auf die sie den Diskus 1993 katapultierte, immer noch der Saar-Rekord bei den Frauen.